Министр США Дрисколл, который привез "план мира", третий день проводит переговоры в Киеве

Министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в пятницу провел встречу с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и представителями военного блока.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Умеров в своем Telegram-канале.

Участие в переговорах от украинской стороны приняли первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

"Продолжили консультации, которые начались вчера на уровне президента Украины. Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога", – написал Умеров.

Украина, добавил он, внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.

"Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может", – заверил Умеров.

Напомним, Дрисколл и президент Владимир Зеленский во время встречи в четверг обсудили план прекращения войны России против Украины.

После встречи временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис рассказала об ускорении переговоров по заключению мира между Россией и Украиной.

В среду Дрисколл встречался с министром обороны Шмыгалем.

Кроме того, он имел встречу с премьером Свириденко.