На виборах президента Республіки Сербської переміг соратник проросійського Додіка

Близький соратник проросійського лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка переміг на дострокових президентських виборах ентитету у складі Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Сінішу Карана. Він є довіреною особою Додіка.

"Згідно з попередніми, неофіційними та неповними результатами, Сініша Каран набрав 50,89% голосів", – заявив на пресконференції голова виборчої комісії Йован Калаба.

Калаба сказав, що кандидат від опозиції Бранко Блануса із Сербської демократичної партії (SDS) набрав 47,81% голосів.

Явка була низькою – 35,78%, порівняно з 53% під час загальних виборів у 2022 році, сказав він. Право голосу мали понад 1,2 мільйона осіб.

Виборча комісія оголосила результати на основі 92,87% підрахованих голосів.

Президентський мандат триватиме менш як рік, оскільки загальні вибори заплановані на жовтень 2026 року.

Вибори були призначені після того, як Додіка позбавили посади і заборонили займатися політичною діяльністю протягом шести років.

Каран, який зараз обіймає посаду міністра наукового і технологічного розвитку Республіки Сербської, пообіцяв продовжувати політику Додіка "із ще більшою силою".

"Як завжди, коли часи були важкими, сербський народ переміг", – сказав Каран.

Нагадаємо, Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

У жовтні парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після того, як суд відсторонив від політики Додіка – нею стала його близька соратниця Ана Трішич Бабич.

Читайте також: Непозбувний Додік: чи вдасться позбавити влади головного сепаратиста Балкан.