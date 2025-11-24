На выборах президента Республики Сербской победил соратник пророссийского Додика

Близкий соратник пророссийского лидера Республики Сербской Милорада Додика победил на досрочных президентских выборах энтитета в составе Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Речь идет о бывшем министре внутренних дел Синише Каране. Он является доверенным лицом Додика.

"Согласно предварительным, неофициальным и неполным результатам, Синиша Каран набрал 50,89% голосов", – заявил на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Йован Калаба.

Калаба сказал, что кандидат от оппозиции Бранко Блануса из Сербской демократической партии (SDS) набрал 47,81% голосов.

Явка была низкой – 35,78%, по сравнению с 53% во время всеобщих выборов в 2022 году, сказал он. Право голоса имели более 1,2 миллиона человек.

Избирательная комиссия объявила результаты на основе 92,87% подсчитанных голосов.

Президентский мандат продлится менее года, поскольку всеобщие выборы запланированы на октябрь 2026 года.

Выборы были назначены после того, как Додика лишили должности и запретили заниматься политической деятельностью в течение шести лет.

Каран, который сейчас занимает должность министра научного и технологического развития Республики Сербской, пообещал продолжать политику Додика "с еще большей силой".

"Как всегда, когда времена были тяжелыми, сербский народ победил", – сказал Каран.

Напомним, Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решению высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

В октябре парламент Республики Сербской назначил временного президента после того, как суд отстранил от политики Додика – им стала его близкая соратница Ана Тришич Бабич.

