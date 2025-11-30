Зеленський після розмови з генсеком НАТО: важливі дні, багато може змінитися

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з генсеком НАТО Марком Рютте та анонсував майбутні переговори з ним найближчими днями.

Про це глава держави написав у соцмережі Х у неділю, повідомляє "Європейська правда".

На тлі активізації переговорів про завершення війни Зеленський відзначив тісну координацію з генсеком НАТО.

"Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", – написав Зеленський.

Нагадаємо, у неділю в США відбуваються переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання російсько-української війни.

За даними видання Axios, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі в неділю прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня та передасть йому результати недільних домовленостей.