У США почались переговори американської та української делегації щодо миру

В американському штаті Флорида стартували переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це свідчить трансляція "Суспільного", пише "Європейська правда".

Перед початком зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть такого закінчення війни, аби у майбутньому "такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу".

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров подякував президенту США Дональду Трампу за мирні ініціативи. "За останні 10 місяців ми маємо значний поступ, маємо значну підтримку. Ми зараз обговорюємо майбутнє та безпеку України, щоби не повторювалась агресія проти України", – сказав Умєров.

Зазначимо, Умєров також відновив у своїх соцмережах видалене ним повідомлення про початок зустрічі з американською стороною щодо врегулювання війни.

фото з соцмереж умєрова

"Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", – написав секретар РНБО.

За інформацією "ЄП", видалення першої публікації пов’язане з тим, що заготовлену чернетку помилково оприлюднили ще до фактичного початку зустрічі.

За даними видання Axios, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі в неділю прагнуть затвердити два ключових питання, які залишаються невирішеними – щодо територій та гарантій безпеки.

Президент Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану" у Флориді.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрінеться з лідером Росії Владіміром Путіним у Москві наступного тижня та передасть йому результати недільних домовленостей.