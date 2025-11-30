Зеленский после разговора с генсеком НАТО: важные дни, многое может измениться

Президент Владимир Зеленский сообщил о разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте и анонсировал предстоящие переговоры с ним в ближайшие дни.

Об этом глава государства написал в соцсети Х в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

На фоне активизации переговоров о завершении войны Зеленский отметил тесную координацию с генсеком НАТО.

"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные меры, совместные позиции", – написал Зеленский.

Напомним, в воскресенье в США проходят переговоры между украинской и американской делегациями по урегулированию российско-украинской войны.

По данным издания Axios, США на встрече с украинской делегацией в Майами в воскресенье стремятся утвердить два ключевых вопроса, которые остаются нерешенными – по территориям и гарантиям безопасности.

Специальный посланник США Стив Уиткофф встретится с лидером России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе и передаст ему результаты воскресных договоренностей.