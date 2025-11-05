Розвідка Південної Кореї: КНДР готується до зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Оцінки Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS) свідчать, що КНДР готується до можливого саміту між її лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом на тлі того, як глава Білого дому озвучив цю ідею під час нещодавнього візиту до Азії.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Південнокорейський депутат Лі Сон Квон розповів, що Пхеньян збирав розвіддані про американських посадовців, які непублічно займалися дипломатією щодо Північної Кореї.

Крім того, міністерка закордонних справ Північної Кореї Чо Сон Хві розглядала питання про доцільність запланованого візиту до Росії після того, як Трамп висловив готовність зустрітися з Кімом, розповів депутат, який брав участь у закритій нараді.

Якби зустріч між Трампом і Кімом вдалось організувати минулого місяця, присутність очільниці МЗС Північної Кореї була б обов'язковою, що змусило б її відкласти візит до Росії.

"Спираючись на зростаюче зближення з Росією і зміцнення зв'язків з Китаєм, Північна Корея може прагнути поліпшити відносини з США", – заявив журналістам Парк Сун Вон, ще один депутат, поінформований NIS.

За його словами, NIS "бачить високу ймовірність" проведення саміту між Північною Кореєю і США.

Трамп раніше заявляв, що "залюбки" зустрівся б із північнокорейським лідером Кім Чен Ином і навіть був готовий продовжити своє перебування в Південній Кореї заради цієї зустрічі.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.