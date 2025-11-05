Разведка Южной Кореи: КНДР готовится к встрече Трампа с Ким Чен Ыном

Оценки Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) свидетельствуют, что КНДР готовится к возможному саммиту между ее лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на фоне того, как глава Белого дома озвучил эту идею во время недавнего визита в Азию.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Южнокорейский депутат Ли Сон Квон рассказал, что Пхеньян собирал разведданные об американских чиновниках, которые непублично занимались дипломатией в отношении Северной Кореи.

Кроме того, министр иностранных дел Северной Кореи Чо Сон Хви рассматривала вопрос о целесообразности запланированного визита в Россию после того, как Трамп выразил готовность встретиться с Кимом, рассказал депутат, участвовавший в закрытом совещании.

Если бы встречу между Трампом и Кимом удалось организовать в прошлом месяце, присутствие главы МИД Северной Кореи было бы обязательным, что заставило бы ее отложить визит в Россию.

"Опираясь на растущее сближение с Россией и укрепление связей с Китаем, Северная Корея может стремиться улучшить отношения с США", – заявил журналистам Парк Сун Вон, еще один депутат, проинформированный NIS.

По его словам, NIS "видит высокую вероятность" проведения саммита между Северной Кореей и США.

Трамп ранее заявлял, что "с удовольствием" встретился бы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и даже был готов продлить свое пребывание в Южной Корее ради этой встречи.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.