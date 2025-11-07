В Сербии зятю Трампа разрешили возвести отель вместо разбомбленного НАТО здания генштаба

Парламент Сербии в пятницу принял закон, который упрощает порядок демонтажа бывшего здания генштаба Югославии в Белграде, где планирует возвести отель компания, связанная с зятем Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

На заседании в пятницу Народная скупщина Сербии приняла так называемый lex specialis – это специальный закон, который имеет преимущество над общим законом в случае, когда оба регулируют один и тот же вопрос.

Принятые изменения создают исключение для быстрого одобрения сноса здания генерального штаба армии бывшей Югославии и разрешения строить на этом участке.

В прошлом году стало известно, что этот участок должна получить в бесплатную аренду на 99 лет компания Affinity Partners, связанная с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Предполагалось, что компания Кушнера получит право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея.

Но процесс затормозился после того, как в мае сербского чиновника обвинили в подделке документов в пользу Affinity Partners.

Кроме того, для многих место разбомбленного здания генштаба Сербии является символом сопротивления страны против "агрессии" НАТО в 1999 году. Поэтому в Белграде неоднократно устраивали протесты против застройки.