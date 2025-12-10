Кошта: саміт лідерів ЄС може тривати до досягнення згоди щодо "репараційної позики" Україні

Європейський Союз дуже близький до вирішення питання фінансування України в 2026 і 2027 роках за рахунок надання їй так званої "репараційної" позики із заморожених російських активів.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

В ході спілкування із журналістами у Дубліні Кошта зазначив, якщо буде потрібно, переговори щодо росактивів триватимуть протягом декількох днів, доки лідери ЄС не дійдуть згоди.

"Зараз ми працюємо над доопрацюванням правового та технічного рішення, яке могло б отримати підтримку принаймні кваліфікованої більшості держав-членів. Я вважаю, що ми дуже близькі до знаходження рішення", – сказав президент Євроради.

При цьому він висловив упевненість, що рішення щодо використання росактивів на користь України буде ухвалене 18 грудня.

"Я впевнений, що 18 грудня ми ухвалимо рішення. Але, як я вже сказав своїм колегам, якщо буде потрібно, ми продовжимо роботу 19 або 20 грудня, доки не дійдемо позитивного результату", – додав Кошта.

Президент Володимир Зеленський висловлював упевненість, що Україна отримає заморожені кошти РФ.

Сім держав написали листа керівництву ЄС щодо "репараційної позики" Україні. Головним противником лишається уряд Бельгії.

Видання Financial Times написало, що в ЄС мають намір в прискореному порядку ухвалити закон про безстрокове блокування російських активів на 210 млрд євро, щоб не допустити вето з боку угорського прем'єра Віктора Орбана.