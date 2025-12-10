Кошта: саммит лидеров ЕС может продлиться до достижения согласия по "репарационному займу" Украине

Европейский Союз очень близок к решению вопроса финансирования Украины в 2026 и 2027 годах за счет предоставления ей так называемого "репарационного" займа из замороженных российских активов.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

В ходе общения с журналистами в Дублине Кошта отметил, если потребуется, переговоры по росактивам будут продолжаться в течение нескольких дней, пока лидеры ЕС не придут к согласию.

"Сейчас мы работаем над доработкой правового и технического решения, которое могло бы получить поддержку по крайней мере квалифицированного большинства государств-членов. Я считаю, что мы очень близки к нахождению решения", – сказал президент Евросовета.

При этом он выразил уверенность, что решение по использованию росактивов в пользу Украины будет принято 18 декабря.

"Я уверен, что 18 декабря мы примем решение. Но, как я уже сказал своим коллегам, если потребуется, мы продолжим работу 19 или 20 декабря, пока не придем к положительному результату", – добавил Кошта.

Президент Владимир Зеленский выражал уверенность, что Украина получит замороженные средства РФ.

Семь государств написали письмо руководству ЕС относительно "репарационного займа" Украине. Главным противником остается правительство Бельгии.

Издание Financial Times написало, что в ЕС намерены в ускоренном порядке принять закон о бессрочной блокировке российских активов на 210 млрд евро, чтобы не допустить вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана.