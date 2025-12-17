"Вийшли на каву": Угорщина не стала блокувати участь ЄС у комісії щодо репарацій для Росії

Угорщина попри публічну опозицію на національному рівні до покарання Росії за агресію, на рівні ЄС все ж не стала блокувати конвенцію про створення комісії щодо репарацій для України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Гаага стала на крок ближчою. Як США та Орбан не стали зупиняти "антиросійську" комісію.

Як зазначається, від проросійського уряду Орбана і не чекали, що він долучиться до конвенції про покарання РФ за її злочини і тут дива не сталося. Будапешт символічно надіслав на зустріч дипломатку низького рівня зі свого посольства – Угорщина була представлена на найнижчому рівні серед усіх держав.

Також Угорщина відмовилася підписувати заключний акт конференції, лишившись абсолютно ізольованою серед держав ЄС.

Утім, як вказано у статті, минулого тижня угорці свідомо дали зелене світло для підпису ЄС під конвенцією.

На тлі того, що у ЄС усі зовнішньополітичні рішення ухвалюються лише одностайно, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас не мала би змоги поставити підпис під документом без угорської згоди на це.

"Цю згоду уряд Орбана дав 9 грудня: під час чергового розгляду питання Угорщина зняла блок і додала своє письмове пояснення (у базі ЄС воно проходить як документ №49810/EU XXVIII.GP). Ця угорська заява має статус документа з обмеженим доступом, і її немає у розпорядженні ЄП. Утім, можна припустити, що угорці оголосили, що вони проти, але далі будуть утримуватися від голосування", – розповідається у статті.

Ця ситуація дозволяє провести аналогію з відомим рішенням угорського прем'єра Віктора Орбана "вийти на каву" під час голосування про рух України до ЄС у грудні 2023 року.

Після того процес стрімко зрушив з місця, пройшов усі погодженні всередині Ради ЄС, аж коли на самому кінці ледь не виникла нова перешкода. Було потрібне формальне рішення на рівні міністрів на засіданні Ради ЄС 15 грудня.

Але з угорцями домовилися про технічний компроміс. Цей пункт взагалі не включили у порядок денний Ради ЄС. А натомість рішення про репараційну комісію увалили у форматі "письмового голосування" напередодні, у неділю 14 грудня (перехід у письмову процедуру підтверджений послами ЄС 12 грудня, документ 50775/EU XXVIII.GP). За цією процедурою достатньо, щоби жодна держава не висловилася проти. Угорці це голосування проігнорували

"Наслідком стало "зеленне світло" у Гаазі для Каї Каллас, та успіх конференції у Гаазі. Бо Каллас, по суті, підписала рішення і від імені Угорщини", – йдеться у статті.

Також очільниця європейської дипломатії оголосила про фінансування роботи майбутньої репараційної комісії – ЄС виділив на це мільйон євро зі свого бюджету.

"ЄвроПравда", повідомляла, що Конвенцію щодо призначення репарацій у перший день підписала рекордна кількість держав.

Раніше повідомлялося, що у Нідерландах також вважають: потреба покарати Росію не залежить від мирних угод.

Литовський міністр на виступі у Гаазі нагадав, що за окупацію країн Балтії не було репарації, і це призвело до нової агресії.

Нагадаємо, "ЄвроПравда" опублікувала покрокову інструкцію, як подати заяву до Реєстру збитків від російської агресії.