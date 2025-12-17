"Вышли на кофе": Венгрия не стала блокировать участие ЕС в комиссии по репарациям для России

Венгрия, несмотря на публичную оппозицию на национальном уровне к наказанию России за агрессию, на уровне ЕС все же не стала блокировать конвенцию о создании комиссии по репарациям для Украины.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Гаага стала на шаг ближе. Как США и Орбан не стали останавливать "антироссийскую" комиссию.

Как отмечается, от пророссийского правительства Орбана и не ждали, что он присоединится к конвенции о наказании РФ за ее преступления и здесь чуда не произошло. Будапешт символично прислал на встречу дипломата низкого уровня из своего посольства - Венгрия была представлена на самом низком уровне среди всех государств.

Также Венгрия отказалась подписывать заключительный акт конференции, оставшись абсолютно изолированной среди государств ЕС.

Впрочем, как указано в статье, на прошлой неделе венгры сознательно дали зеленый свет для подписи ЕС под конвенцией.

На фоне того, что в ЕС все внешнеполитические решения принимаются только единогласно, руководительница европейской дипломатии Кая Каллас не имела бы возможности поставить подпись под документом без венгерского согласия на это.

"Это согласие правительство Орбана дало 9 декабря: во время очередного рассмотрения вопроса Венгрия сняла блок и добавила свое письменное объяснение (в базе ЕС оно проходит как документ №49810/EU XXVIII.GP). Это венгерское заявление имеет статус документа с ограниченным доступом, и его нет в распоряжении ЕП. Впрочем, можно предположить, что венгры объявили, что они против, но дальше будут воздерживаться от голосования", – рассказывается в статье.

Эта ситуация позволяет провести аналогию с известным решением венгерского премьера Виктора Орбана "выйти на кофе" во время голосования о движении Украины в ЕС в декабре 2023 года.

После этого процесс стремительно сдвинулся с места, прошел все согласования внутри Совета ЕС, пока на самом конце едва не возникло новое препятствие. Требовалось формальное решение на уровне министров на заседании Совета ЕС 15 декабря.

Но с венграми договорились о техническом компромиссе. Этот пункт вообще не включили в повестку дня Совета ЕС. А вместо этого решение о репарационной комиссии приняли в формате "письменного голосования" накануне, в воскресенье 14 декабря (переход в письменную процедуру подтвержден послами ЕС 12 декабря, документ 50775/EU XXVIII.GP). По этой процедуре достаточно, чтобы ни одно государство не высказалось против. Венгры это голосование проигнорировали

"Следствием стал "зеленый свет" в Гааге для Кайи Каллас, и успех конференции в Гааге. Потому что Каллас, по сути, подписала решение и от имени Венгрии", – говорится в статье.

Также глава европейской дипломатии объявила о финансировании работы будущей репарационной комиссии – ЕС выделил на это миллион евро из своего бюджета.

"ЕвроПравда", сообщала, что Конвенцию о назначении репараций в первый день подписало рекордное количество государств.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах также считают: потребность наказать Россию не зависит от мирных соглашений.

Литовский министр на выступлении в Гааге напомнил, что за оккупацию стран Балтии не было репарации, и это привело к новой агрессии.

Напомним, "ЕвроПравда" опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр убытков от российской агрессии.