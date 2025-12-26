Білий дім розкриє деталі реконструкції бального залу Трампа у січні

Білий дім оприлюднить нові деталі щодо запланованого президентом США Дональдом Трампом бального залу в Східному крилі під час слухань на початку наступного місяця.

Про це повідомила федеральна комісія, яка займається розглядом цього проєкту, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Новий бальний зал, який, за словами Трампа, коштуватиме $400 млн, був оскаржений в суді захисниками історичної спадщини, а демократичні законодавці назвали це зловживанням владою і розслідують, які донори підтримують цей проєкт.

Національна комісія з планування столиці, заснована Конгресом для управління плануванням федеральних земель у районі Вашингтона, заявила, що Білий дім надасть "інформаційну презентацію" про плани реконструкції Східного крила під час засідання комісії 8 січня.

Пропонована вартість бального залу постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа. Його масштаби також зросли: спочатку Трамп заявляв, що він "не заважатиме нинішній будівлі", а потім вирішив знести все східне крило.

Нещодавно Трамп заявив, що задуману ним залу урочистих прийомів добудують орієнтовно через півтора року.