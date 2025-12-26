Белый дом раскроет детали реконструкции бального зала Трампа в январе

Белый дом обнародует новые детали относительно запланированного президентом США Дональдом Трампом бального зала в Восточном крыле во время слушаний в начале следующего месяца.

Об этом сообщила федеральная комиссия, которая занимается рассмотрением этого проекта, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Новый бальный зал, который, по словам Трампа, будет стоить $400 млн, был оспариван в суде защитниками исторического наследия, а демократические законодатели назвали это злоупотреблением властью и расследуют, какие доноры поддерживают этот проект.

Национальная комиссия по планированию столицы, основанная Конгрессом для управления планированием федеральных земель в районе Вашингтона, заявила, что Белый дом предоставит "информационную презентацию" о планах реконструкции Восточного крыла во время заседания комиссии 8 января.

Предлагаемая стоимость бального зала постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа. Его масштабы также выросли: сначала Трамп заявлял, что он "не будет мешать нынешнему зданию", а затем решил снести все восточное крыло.

Недавно Трамп заявил, что задуманный им зал торжественных приемов достроят ориентировочно через полтора года.