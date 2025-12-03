Глава МИД Финляндии об угрозах Путина Европе: "Это не стоит воспринимать слишком серьезно"

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что озвученные правителем РФ угрозы Европе – это скорее запугивание.

Как сообщает Yle, пишет "Европейская правда", об этом она сказала перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Валтонен прокомментировала сделанные 2 декабря заявления главы Кремля о том, что Европа, мол, препятствует достижению мира и что "если Европа хочет войны, то Россия готова".

"Это российская риторика, с помощью которой РФ стремится оказывать давление – и ее не стоит воспринимать слишком серьезно", – отметила Элина Валтонен.

Она добавила, что у стран Европы и НАТО хорошие оборонительные возможности, и сейчас они усиливают их.

"Россия вместо этого отчаянно ищет способы выйти из войны, которую должна была бы никогда не начинать и которая основывалась на совершенно ложных предположениях", – отметила глава МИД Финляндии.

Она повторила позицию Финляндии, что первым шагом к прекращению войны должна была бы быть остановка боевых действий или, по меньшей мере, ударов по энергетической инфраструктуре.

Похожим образом угрозы Путина прокомментировали в правительстве Британии, отметив, что это "то же самое старое бряцание оружием".

Глава МИД Норвегии, комментируя ожидания от переговоров с Кремлем, подчеркнул, что Европа "не воспримет новую Ялту".

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис настаивает, что российская позиция на переговорах с США не является приемлемой и только усилит опасности в регионе.