Зеленский рассказал о дипломатических планах после встречи "коалиции решительных" во Франции

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после встречи лидеров "коалиции решительных" 6 января во Франции состоится еще одна встреча коалиции на уровне советников, после чего будут готовить встречу лидеров европейских государств и президента США.

Об этом президент сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

Президент напомнил, что 3 января в Украине состоится встреча "коалиции решительных" на уровне советников, а после этого, 6 января, во Франции пройдет встреча коалиции на уровне лидеров, которые зафиксируют проработанные советниками договоренности.

После этого, по словам Зеленского, 7 января состоится еще одна встреча "коалиции решительных" на уровне советников.

"И потом мы будем проговаривать следующие шаги по подготовке встречи лидеров Европы и Соединенных Штатов Америки", – сообщил Зеленский, впоследствии уточнив, что "мы считаем, что в январе есть возможность встретиться с лидерами Европы, Соединенных Штатов Америки и Украины все вместе".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее говорил, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Между тем польский премьер Дональд Туск высказал мнение, что мир в Украине уже на горизонте и может быть достигнут в течение нескольких недель.

Он также рассказал, что США согласились в рамках гарантий безопасности для Украины, после достижения мирного соглашения, направить своих военных на российско-украинскую границу или линию соприкосновения.