Украина в ОБСЕ повторила требование к РФ освободить трех сотрудников организации

Глава МИД Андрей Сибига, выступая на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Вене, повторил требование к России освободить трех украинцев, сотрудников организации, которые были незаконно задержаны РФ весной 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление министра.

Речь идет о трех сотрудниках Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых задержали в апреле 2022 года на оккупированном Россией Донбассе.

"Мы продолжаем требовать от России освободить трех незаконно задержанных коллег из ОБСЕ – Максима Петрова, Вадима Голду и Дмитрия Шабанова", – заявил Андрей Сибига.

Он поблагодарил всех коллег-министров, которые в четверг также требовали их освобождения.

В своем выступлении Сибига также заявил, что России, ответственной за военные преступления в Украине, не место за столом организации.

Кроме того, он настаивал на предоставлении Украине реальных гарантий безопасности в рамках мирного соглашения с РФ.

Отметим, министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствует на нынешней министерской встрече ОБСЕ, РФ представляет его заместитель Александр Глушко.

