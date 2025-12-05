Посол США накинувся на ЄС через штраф для Маскового Х

Посол США при Європейському Союзі Ендрю Пуздер різко розкритикував правила ЄС на тлі того, що платформа Х, яка належить Ілону Маску, отримала багатомільйонний штраф.

Про це посланець Дональда Трампа заявила в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Пуздер звинуватив ЄС у несправедливому переслідуванні американських технологічних компаній.

"Єдині суттєві значні штрафи, які були накладені до цього часу, були накладені на американські компанії. Тому в якийсь момент, якщо ви американська компанія, ви повинні зупинитися і запитати себе: чи не переслідують мене тут?" – додав він.

Пуздер стверджує, що цифрові правила ЄС "ускладнюють" Європі "отримання хмарних послуг і складного програмного забезпечення штучного інтелекту, яке їм потрібно, а також інвестицій, необхідних тут, на європейському континенті, для участі в економіці штучного інтелекту".

Він також підтримав посадовців команди Трампа, які заявили, що ці закони порушують свободу слова.

"Перша поправка є дуже важливим правом у Сполучених Штатах, правом на свободу слова, правом на вільне вираження думок", – сказав дипломат.

Регуляторні органи ЄС оштрафували Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".

В ЄС відповіли Венсу, що штраф "не має нічого спільного з цензурою".