Посол США набросился на ЕС из-за штрафа для Х Илона Маска
Посол США при Европейском Союзе Эндрю Пуздер резко раскритиковал правила ЕС на фоне того, что платформа Х, которая принадлежит Илону Маску, получила многомиллионный штраф.
Об этом посланник Дональда Трампа заявила в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".
Пуздер обвинил ЕС в несправедливом преследовании американских технологических компаний.
"Единственные существенные значительные штрафы, которые были наложены до сих пор, были наложены на американские компании. Поэтому в какой-то момент, если вы американская компания, вы должны остановиться и спросить себя: не преследуют ли меня здесь?" – добавил он.
Пуздер утверждает, что цифровые правила ЕС "затрудняют" Европе "получение облачных услуг и сложного программного обеспечения искусственного интеллекта, которое им нужно, а также инвестиций, необходимых здесь, на европейском континенте, для участия в экономике искусственного интеллекта".
Он также поддержал чиновников команды Трампа, которые заявили, что эти законы нарушают свободу слова.
"Первая поправка является очень важным правом в Соединенных Штатах, правом на свободу слова, правом на свободное выражение мнений", – сказал дипломат.
Регуляторные органы ЕС оштрафовали Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС по онлайн-контенту.
Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.
Комментируя сообщения о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора".
В ЕС ответили Вэнсу, что штраф "не имеет ничего общего с цензурой".