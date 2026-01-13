ЗМІ: Єврокомісія схвалить заявки першої групи країн ЄС на фінансування переозброєння

Європейська комісія має намір цього тижня попередньо схвалити заявки першої групи країн ЄС на отримання коштів за багатомільярдною програмою SAFE для переозброєння.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Європейська комісія цього тижня надасть позитивну думку щодо заявок першої групи країн. Відзначається, що Польщі немає у цій групі – вона буде у другій групі держав, чиї заявки схвалять пізніше.

SAFE – це програма низькопроцентних позик на суму 150 млрд євро, 19 країн подали заявки на отримання коштів.

Польща буде найбільшим бенефіціаром цієї програми з фондом у 43,7 млрд євро. Наприкінці листопада Варшава подала 139 проєктів у таких сферах, як протиповітряна та протиракетна оборона, боєприпаси, артилерійські системи, безпілотники та антидронні системи, захист критичної інфраструктури та кібербезпека.

Польща не увійшла у першу групу держав через масштаби польського плану переозброєння. "Переговори щодо 300-сторінкового плану набагато довші та складніші", – пояснив неназваний дипломат ЄС.

Після завершення внутрішньої процедури затвердження планів держав із використання коштів Єврокомісія направить ці плани на затвердження Радою ЄС. Рада матиме на це чотири тижні.

Нещодавно повідомляли, що переговори Польщі з Європейською комісією щодо польського плану використання майже 44 млрд євро за програмою позик SAFE наближаються до кінця.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ініціатива SAFE має вирішальне значення для військової безпеки Польщі, а також дасть потужний імпульс економіці країни.

Він сказав, що 43,7 млрд євро допоможуть фінансувати закупівлю дронів та запланований країною проєкт оборони "Східний щит" уздовж кордону з Білоруссю та Росією.