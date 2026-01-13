СМИ: Еврокомиссия одобрит заявки первой группы стран ЕС на финансирование перевооружения

Европейская комиссия намерена на этой неделе предварительно одобрить заявки первой группы стран ЕС на получение средств по многомиллиардной программе SAFE для перевооружения.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предоставит положительное мнение по заявкам первой группы стран. Отмечается, что Польши нет в этой группе – она будет во второй группе государств, чьи заявки одобрят позже.

SAFE – это программа низкопроцентных займов на сумму 150 млрд евро, 19 стран подали заявки на получение средств.

Польша будет крупнейшим бенефициаром этой программы с фондом в 43,7 млрд евро. В конце ноября Варшава подала 139 проектов в таких сферах, как противовоздушная и противоракетная оборона, боеприпасы, артиллерийские системы, беспилотники и антидроновые системы, защита критической инфраструктуры и кибербезопасность.

Польша не вошла в первую группу государств из-за масштабов польского плана перевооружения. "Переговоры по 300-страничному плану гораздо дольше и сложнее", – пояснил неназванный дипломат ЕС.

После завершения внутренней процедуры утверждения планов государств по использованию средств Еврокомиссия направит эти планы на утверждение Советом ЕС. У Совета будет на это четыре недели.

Недавно сообщалось, что переговоры Польши с Европейской комиссией относительно польского плана использования почти 44 млрд евро по программе займов SAFE приближаются к концу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инициатива SAFE имеет решающее значение для военной безопасности Польши, а также даст мощный импульс экономике страны.

Он сказал, что 43,7 млрд евро помогут финансировать закупку дронов и запланированный страной проект обороны "Восточный щит" вдоль границы с Беларусью и Россией.