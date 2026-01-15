Кремль погодився зі словами Трампа, що Зеленський гальмує мир

У Кремлі заявили, що згодні з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що саме Київ гальмує мирне врегулювання війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у четвер заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить російське агентство "Интерфакс".

Президент США Дональд Трамп заявив у інтерв’ю Reuters, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

"Тут можна погодитися, дійсно (з думкою Трампа. – Ред.). Це дійсно так. Президент Путін, російська сторона зберігають свою відкритість", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів у четвер.

При цьому він заявив, що ситуація з кожним днем "погіршується для київського режиму".

"Звужується коридор для прийняття рішення київським режимом. І, звичайно ж, вже давно настав час для Зеленського взяти на себе відповідальність і прийняти відповідне рішення", – заявив Пєсков.

Він додав, що позиція російської сторони добре відома і американським переговірникам, і президенту Трампу. "Вона добре відома і в Києві. І керівництву київського режиму. Ця позиція – послідовна", – заявив речник Кремля.

Нещодавно ЗМІ писали, що Трамп все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".