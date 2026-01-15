В Кремле заявили, что согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что именно Киев тормозит мирное урегулирование войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в четверг заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство "Интерфакс".

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что заключение мирного соглашения тормозит украинский лидер Владимир Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин.

"Здесь можно согласиться, действительно (с мнением Трампа. – Ред.). Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

При этом он заявил, что ситуация с каждым днем "ухудшается для киевского режима".

"Сужается коридор для принятия решения киевским режимом. И, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение", – заявил Песков.

Он добавил, что позиция российской стороны хорошо известна и американским переговорщикам, и президенту Трампу. "Она хорошо известна и в Киеве. И руководству киевского режима. Эта позиция – последовательная", – заявил спикер Кремля.

Недавно СМИ писали, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".