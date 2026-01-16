Прем’єр Канади підтримав Гренландію на тлі риторики Трампа

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні попередив у п'ятницю, 16 січня, що рішення про те, кому належить Гренландія, не належить президенту США Дональду Трампу.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами під час свого візиту до Китаю, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Карні закликав союзників по НАТО, включно із США, "дотримуватися своїх зобов'язань", підкресливши підтримку Канадою суверенітету Данії над стратегічно важливим арктичним островом, який Трамп погрожує захопити.

"Майбутнє Гренландії вирішувати Гренландії та Королівству Данії.Ми є партнерами Данії по НАТО, тому наше партнерство залишається незмінним. Наші зобов'язання за статтями 5 і 2 НАТО залишаються в силі, і ми повністю їх підтримуємо", – наголосив він.

Карні зазначив, що питання суверенітету Гренландії та Арктики також обговорювалися під час його зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він додав, що "побачив значну збіжність поглядів у цьому питанні".

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.

Американська сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін заявила, що риторика Трампа із погрозами щодо взяття Гренландії під контроль "завдає реальної шкоди не тільки відносинам з Гренландією і з Данією, але й власній національній безпеці Америки".

А Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти країн, які не погодяться з його баченням щодо майбутнього Гренландії.