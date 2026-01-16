Премьер Канады поддержал Гренландию на фоне риторики Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни предупредил в пятницу, 16 января, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, не принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Об этом он сказал во время общения с журналистами во время своего визита в Китай, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Карни призвал союзников по НАТО, включая США, "соблюдать свои обязательства", подчеркнув поддержку Канадой суверенитета Дании над стратегически важным арктическим островом, который Трамп угрожает захватить.

"Будущее Гренландии решать Гренландии и Королевству Дании. Мы являемся партнерами Дании по НАТО, поэтому наше партнерство остается неизменным. Наши обязательства по статьям 5 и 2 НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем", – подчеркнул он.

Карни отметил, что вопросы суверенитета Гренландии и Арктики также обсуждались во время его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. Он добавил, что "увидел значительное совпадение взглядов в этом вопросе".

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс способствовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия по обеспечению обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

Американская сенатор от Демократической партии Джин Шахин заявила, что риторика Трампа с угрозами взять Гренландию под контроль "наносит реальный ущерб не только отношениям с Гренландией и Данией, но и собственной национальной безопасности Америки".

А Трамп пригрозил введением тарифов против стран, которые не согласятся с его видением будущего Гренландии.