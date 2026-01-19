Посланця Трампа виключили з гонок на собачих упряжках у Гренландії після тарифних погроз

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа в Гренландії був виключений з традиційних перегонів на собачих упряжках на арктичному острові через ескалацію кризи щодо долі автономної датської території.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Гренландська асоціація собачих упряжок (KNQK) висловила заперечення проти запрошення губернатора Луїзіани Джефа Лендрі і минулого тижня розпочала розслідування щодо того, хто його надіслав.

Минулого місяця Трамп доручив Лендрі очолити його зусилля з метою встановлення контролю над Гренландією.

У неділю ввечері в заяві на Facebook асоціація повідомила, що туристична компанія, яка надіслала запрошення Лендрі, "односторонньо відкликала своє запрошення".

"Це заспокоює", – додала асоціація, не називаючи назви туристичної компанії.

У вихідні Трамп заявив, що введе мита проти восьми європейських країн, включаючи Данію, які виступають проти його планів взяти під контроль Гренландію, що посилило трансатлантичну напруженість.

Лендрі, республіканець, який обіймає посаду з початку 2024 року, заявив, що планує приїхати на острів у березні.

Дружина віцепрезидента США Джей Ді Венса, Уша, мала відвідати гонки на собачих упряжках минулого року під час американського туру Гренландією, але скасувала свою участь після протестів.

Минулого тижня асоціація KNQK розкритикувала запрошення Лендрі, заявивши, що "неприйнятно, щоб політичний тиск чинився ззовні". Вона назвала "участь іноземних політичних діячів" у гонках на собачих упряжках "абсолютно недоречною".

Нагадаємо, 14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.