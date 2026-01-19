Посланника Трампа исключили из гонок на собачьих упряжках в Гренландии после тарифных угроз

Специальный посланник президента США Дональда Трампа в Гренландии был исключен из традиционных гонок на собачьих упряжках на арктическом острове из-за эскалации кризиса относительно судьбы автономной датской территории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Гренландская ассоциация собачьих упряжек (KNQK) выразила возражения против приглашения губернатора Луизианы Джефа Лэндри и на прошлой неделе начала расследование о том, кто его прислал.

В прошлом месяце Трамп поручил Лэндри возглавить его усилия с целью установления контроля над Гренландией.

В воскресенье вечером в заявлении на Facebook ассоциация сообщила, что туристическая компания, которая прислала приглашение Лэндри, "односторонне отозвала свое приглашение".

"Это успокаивает", – добавила ассоциация, не называя названия туристической компании.

В выходные Трамп заявил, что введет пошлины против восьми европейских стран, включая Данию, которые выступают против его планов взять под контроль Гренландию, что усилило трансатлантическую напряженность.

Лэндри, республиканец, занимающий должность с начала 2024 года, заявил, что планирует приехать на остров в марте.

Жена вице-президента США Джей Ди Вэнса, Уша, должна была посетить гонки на собачьих упряжках в прошлом году во время американского тура по Гренландии, но отменила свое участие после протестов.

На прошлой неделе ассоциация KNQK раскритиковала приглашение Лэндри, заявив, что "неприемлемо, чтобы политическое давление оказывалось извне". Она назвала "участие иностранных политических деятелей" в гонках на собачьих упряжках "абсолютно неуместным".

Напомним, 14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс посодействовать этому.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.