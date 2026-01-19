Прем'єр Гренландії: останні заяви Трампа не змінили нашу позицію щодо самовизначення

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що останні коментарі президента США Дональда Трампа "не змінюють" консенсусу, який склався на підтримку права Гренландії на самовизначення свого майбутнього.

Про це Нільсен написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр, зокрема, згадав масові демонстрації проти зазіхань американського президента, які пройшли вихідними в Гренландії і в Данії

Багато людей мирно висловили свою любов до нашої країни і повагу до нашої демократії. Я дуже вдячний за це. Водночас ми відчули підтримку з боку інших країн та лідерів держав. Це має значення… як чітке визнання того, що Гренландія є демократичним суспільством, яке має право самостійно приймати рішення", – підкреслив він.

Нільсен додав, що останні заяви США, включаючи погрози введення мит, не змінюють цю позицію.

"Ми не піддаємося тиску. Ми твердо стоїмо на позиціях діалогу, поваги та міжнародного права", – зазначив він.

Прем’єр Гренландії також анонсував зустріч глави гренландського МЗС і міністра оборони Данії з генсеком НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

"Це важливо. Саме тут ми беремо на себе відповідальність і наполягаємо на тому, щоб діалог про безпеку в Арктиці відбувався з нами і з повагою до нашої ролі та нашої країни. Вівіан (міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт. – Ред.) має мою повну підтримку, і я впевнений, що вона чітко, ясно і з великою гідністю висловить нашу позицію на зустрічі. Ми не самотні", – резюмував він.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.