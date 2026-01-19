Премьер Гренландии: последние заявления Трампа не изменили нашу позицию по самоопределению

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что последние комментарии президента США Дональда Трампа "не меняют" консенсуса, который сложился в поддержку права Гренландии на самоопределение своего будущего.

Об этом Нильсен написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Премьер, в частности, вспомнил массовые демонстрации против посягательств американского президента, которые прошли на выходных в Гренландии и в Дании.

"Многие люди мирно выразили свою любовь к нашей стране и уважение к нашей демократии. Я очень благодарен за это. В то же время мы почувствовали поддержку со стороны других стран и лидеров государств. Это имеет значение... как четкое признание того, что Гренландия является демократическим обществом, которое имеет право самостоятельно принимать решения", – подчеркнул он.

Нильсен добавил, что последние заявления США, включая угрозы введения пошлин, не меняют эту позицию.

"Мы не поддаемся давлению. Мы твердо стоим на позициях диалога, уважения и международного права", – отметил он.

Премьер Гренландии также анонсировал встречу главы гренландского МИД и министра обороны Дании с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

"Это важно. Именно здесь мы берем на себя ответственность и настаиваем на том, чтобы диалог о безопасности в Арктике происходил с нами и с уважением к нашей роли и нашей стране. Вивиан (министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт. – Ред.) получает мою полную поддержку, и я уверен, что она четко, ясно и с большим достоинством выразит нашу позицию на встрече. Мы не одиноки", – резюмировал он.

Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его претензиями на Гренландию.

Перед этим Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд военных для подготовки к приему больших сил армии и других подразделений союзников для военных учений. Несколько стран направили и своих военных.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен защитила позицию стран Европы в поддержку Дании и Гренландии и предостерегла относительно негативных последствий решений Дональда Трампа по тарифам.