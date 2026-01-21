Укр Рус Eng

Сибига обсудил с Каллас дополнительную энергетическую помощь для Украины

Новости — Среда, 21 января 2026, 15:57 — Мария Емец

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о телефонном разговоре с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, в котором они обсудили дополнительную поддержку для Украины, в частности энергетическую.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал своему Х.

Андрей Сибига отметил, что поддерживает активный диалог с высоким представителем ЕС для мобилизации максимальной поддержки для Украины, и во время сегодняшнего разговора речь шла о безопасности и энергетике.

"Мы координируем последующие шаги, чтобы безотлагательно закрыть потребности энергосистемы Украины и общин, чтобы восстановить поставки электроэнергии, тепла и воды для украинцев. Уделили особое внимание усилиям ради мира и роли Европы в обеспечении справедливого и устойчивого мира. Также мы обсудили дальнейшие контакты на разных уровнях и нашу совместную работу в рамках международных организаций", – рассказал он.

Вопрос дополнительной энергетической помощи для Украины за последние дни стал предметом разговоров украинских чиновников с рядом партнеров.

Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что Киев на следующей неделе получит две мини-ТЭЦ от Германии.

Сибига Кая Каллас
