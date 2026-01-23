Франция инициирует разговор с G7 и странами Северной Европы об энергетической поддержке Украины

Франция проведет в пятницу телефонную конференцию со странами G7, а также странами Северной Европы и Балтии, чтобы скоординировать поддержку энергетической системы Украины, которую разрушает Россия с помощью ракетных и дроновых атак.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует Reuters.

Он сказал, что Франция предоставит Украине дополнительные 13 мегаватт электроэнергии и около 100 генераторов для замены разрушенной инфраструктуры.

По словам Барро, другие страны также обещают помощь во время разговора, который состоится позже в пятницу.

"Он (Владимир Путин. – Ред.) продолжает обстреливать украинские города и энергетическую инфраструктуру. Мы будем продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул Барро.

Ранее писали, что Польша передает 400 генераторов для Киева и прилегающих общин.

Между тем Нидерланды срочно выделили дополнительные 23 млн евро на энергетическую помощь Украине, Дания – дополнительные 20 млн евро.

Азербайджан отправил Украине пять трансформаторов, генераторы и другое оборудование для энергетических нужд.