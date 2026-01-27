Глава МЗС Чехії хоче завадити президенту очолити делегацію країни на саміті НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка проти того, щоб президент Петр Павел очолював чеську делегацію на саміті НАТО.

Про це він заявив на спеціальній пресконференції у Празі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Мацінка заявив, що планує говорити з генсеком НАТО Марком Рютте, про те, що Павел нібито відмовляється виконувати завдання, покладені на нього конституцією..

Тому, на його думку, делегацію Чехії на саміті НАТО в Анкарі має очолити прем’єр-міністр Андрей Бабіш.

"Завтра я вирушаю до Брюсселя, де у мене заплановані серйозні зустрічі, і я проведу їх у ситуації, коли президент висловить свою волю виправити свою конституційну невідповідність, або ж ні. Схоже, що він цього не зробить", – сказав Мацінка.

"Я не маю іншого вибору, як висловити свою позицію завтра під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО, виходячи з вищесказаного, що президент не діє в рамках конституції, тому я вважаю, що на майбутньому саміті НАТО в липні главою чеської делегації повинен бути не президент, а прем'єр-міністр", – заявив він.

Він також відкинув звинувачення президента у спробі шантажу.

Як відомо, у вівторок у Чехії розгорівся скандал після того, як президент Петр Павел заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС, який прагне зробити міністром свого скандального однопартійця Філіпа Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Мацінка у своїх повідомленнях президентському раднику також дав зрозуміти, що урядова опозиція передачі Україні легких штурмовиків L-159 пов'язана з непоступливістю Павела у питанні призначення Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.