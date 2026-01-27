Глава МИД Чехии хочет помешать президенту возглавить делегацию страны на саммите НАТО

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка против того, чтобы президент Петр Павел возглавлял чешскую делегацию на саммите НАТО.

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в Праге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Мацинка заявил, что планирует говорить с генсеком НАТО Марком Рютте, о том, что Павел якобы отказывается выполнять задачи, возложенные на него конституцией.

Поэтому, по его мнению, делегацию Чехии на саммите НАТО в Анкаре должен возглавить премьер-министр Андрей Бабиш.

"Завтра я отправляюсь в Брюссель, где у меня запланированы серьезные встречи, и я проведу их в ситуации, когда президент выразит свою волю исправить свое конституционное несоответствие, или же нет. Похоже, что он этого не сделает", – сказал Мацинка.

"У меня нет другого выбора, кроме как выразить свою позицию завтра во время встречи с генеральным секретарем НАТО, исходя из вышесказанного, что президент не действует в рамках конституции, поэтому я считаю, что на предстоящем саммите НАТО в июле главой чешской делегации должен быть не президент, а премьер-министр", – заявил он.

Он также отверг обвинения президента в попытке шантажа.

Как известно, во вторник в Чехии разгорелся скандал после того, как президент Петр Павел заявил о попытках шантажа и запугивания со стороны главы МИД, который стремится сделать министром своего скандального однопартийца Филипа Турека. Павел в свою очередь отказывается назначать Турека из-за того, что тот ранее попал под расследование из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Мацинка в своих сообщениях президентскому советнику также дал понять, что правительственная оппозиция передачи Украине легких штурмовиков L-159 связана с неуступчивостью Павела в вопросе назначения Турека министром охраны окружающей среды.

После заявления Павела в оппозиции прозвучали призывы к отставке главы МИД.