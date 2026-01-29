Глава МИД Дании: мы видим конструктив в диалоге с США, но проблема не решена

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал консультации с Соединенными Штатами по Гренландии, которые состоялись 28 января, "конструктивными", но отметил, что проблема остается нерешенной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил журналистам в Брюсселе, передает DR.

Министр иностранных дел Дании рассказал, что встреча высокопоставленных дипломатов из Дании, Гренландии и США в Вашингтоне прошла "хорошо".

"Встреча прошла хорошо, в очень конструктивной атмосфере и тоне. Планируются новые контакты", – заявил Расмуссен накануне заседания ЕС по вопросам иностранных дел.

Однако он подчеркнул, что ситуация с притязаниями США на Гренландию до сих пор не решена.

"Мы не можем сделать никаких выводов, но сегодня я немного более оптимистичен, чем неделю назад", – сказал министр.

Это первая встреча между высокопоставленными дипломатами США, Гренландии и Дании после того, как Ларс Лёкке Расмуссен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт в середине января встретились с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом.

Тогда стороны договорились о создании рабочей группы, целью которой является поиск решения кризиса вокруг Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во время выступления в парижском университете Sciences Po 28 января сказал, что в переговорах с Соединенными Штатами есть красные линии, которые нельзя пересекать, в частности суверенитет острова.

Напомним, после 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии.

