Спецоперацию по захвату и аресту венесуэльского лидера Николаса Мадуро осуществило подразделение сухопутных сил США "Дельта".

Об этом сообщают со ссылкой на должностных лиц США американские медиа, в частности CBS.

Американские чиновники, сообщающие журналистам о ходе операции, рассказали, что авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро захватили в ранние часы субботы по местному времени – то есть утром по Киеву – военнослужащие американского элитного спецподразделения "Дельта".

Это специальное подразделение является составной частью сухопутных сил США.

Известно также, что вместе с Мадуро американцы похитили из Венесуэлы его жену; обоих вывезли за пределы страны, об этом заявил президент Дональд Трамп. Место пребывания венесуэльского лидера не уточняется.

Спецподразделение "Дельта" за свою историю многократно привлекалось для выполнения миссий за рубежом. Считается, что часть выполненных им задач до сих пор остаются засекреченными. Из публично известных операций самой свежей является ликвидация лидера террористического Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади.

В 1989 году, при президенте-республиканце Джордже Буше, во время вторжения США в Панаму бойцы "Дельты" захватили тогдашнего лидера этого государства Мануэля Норьегу. Его переправили в США, где судили за военные преступления и приговорили к 40 годам в тюрьме. Впоследствии его передали во Францию, а оттуда – в Панаму, где Норьегу также признали виновным, но впоследствии – освободили из-за болезни, для лечения.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

Европейские лидеры пока избегают оценок операции США против Венесуэлы.