ЕС призывает к сдержанности на фоне военной операции США против Венесуэлы

В ЕС напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас в Х, передает "Европейская правда".

Каллас сообщила о разговорах с государственным секретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе. По ее словам, ЕС внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

"ЕС неоднократно заявлял, что Мадуро не имеет легитимности, и выступал за мирный переход власти. При любых обстоятельствах необходимо соблюдать принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем к сдержанности", – заявила дипломат.

"Безопасность граждан ЕС в этой стране является нашим главным приоритетом", – добавила она.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские силы якобы арестовали Мадуро для привлечения к ответственности в Соединенных Штатах.