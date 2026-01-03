Рубіо каже, що Мадуро схопили для притягнення до кримінальної відповідальності у США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив сенатору Майку Лі, що американські сили нібито заарештували лідера Венесуели Ніколаса Мадуро для притягнення до відповідальності у Сполучених Штатах.

Про це Лі написав в Х, передає "Європейська правда".

Сенатор-республіканець повідомив, що говорив з Рубіо телефоном.

"Він повідомив мені, що Ніколас Мадуро був заарештований американськими силами для притягнення до кримінальної відповідальності в США, і що військові дії, які ми бачили вночі, були спрямовані на захист і підтримку тих, хто виконував ордер на арешт", – написав він.

За його словами, операція, ймовірно, підпадає під повноваження президента, передбачені статтею II Конституції, щодо захисту американських громадян від реальної або неминучої загрози нападу.

За словами Лі, Рубіо сказав, що не очікує подальших американських дій у Венесуелі, оскільки Мадуро вже в руках США.

Перед цим Лі висловив сумнів, чи є взагалі щось, що могло б виправдати військову операцію проти Венесуели.

Раніше Трамп не відповів на питання NYT, чи давав Конгрес дозвіл на операцію у Венесуелі.

Варто зауважити, що у США вже був подібний досвід з панамським лідером Нор'єгою: в 1998 році його також захопили і вивезли з країни військові США. Той самий підрозділ виконав спецоперацію і у Венесуелі.

Приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у суботу в столиці Венесуели Каракасі було чутно щонайменше сім вибухів, а також пролітав літак на низькій висоті. Мешканці різних районів вибігли на вулиці. Деяких з них було видно здалеку з різних районів Каракаса.

Посадовці США заявили, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях в глибині Венесуели, в тому числі по військових об'єктах.

Сам Трамп пізніше підтвердив операцію і заявив про захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини.

Детальніше на тему читайте у статті Нафтозалежні: як найбагатша за покладами чорного золота Венесуела зводить кінці з кінцями.