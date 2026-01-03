Фицо осудил американские удары по Венесуэле

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил американскую военную операцию в Венесуэле, назвав ее нарушением международного права.

Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

По мнению Фицо, американская военная операция в Венесуэле является очередным доказательством распада мирового порядка, созданного после Второй мировой войны.

"Международное право не действует, военная сила применяется без мандата СБ ООН, и каждый, кто велик и силен, делает что хочет, отстаивая собственные интересы", – отметил он.

"Как премьер-министр небольшой страны я должен решительно осудить такое нарушение международного права, как я это сделал в случае войны в Ираке, непризнания Косово как суверенного государства, применения российской военной силы в Украине или оценки ситуации в Газе", – добавил словацкий премьер.

Он также заявил об интересе к тому, как ЕС отреагирует на нападение на Венесуэлу, "которое заслуживает осуждения".

"Либо он осудит применение американской военной силы в Венесуэле и будет таким образом последовательным в своей позиции по войне в Украине, либо, как обычно, останется лицемерным", – отметил Фицо.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.