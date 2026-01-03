Сибига на фоне операции США в Венесуэле напомнил о нелегитимности Мадуро

Глава МИД Андрей Сибига на фоне американской военной операции в Венесуэле подчеркнул право венесуэльского народа на достоинство и свободу и напомнил, что Украина не признает легитимность Николаса Мадуро.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном в Х, передает "Европейская правда".

Как подчеркнул Сибига, Украина последовательно защищает право народов жить свободно, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека.

"Режим Мадуро нарушил все эти принципы во всех отношениях. Демократические страны и правозащитные организации по всему миру подчеркивают распространенные преступления, насилие, пытки, угнетение, нарушение всех основных свобод, фальсификацию выборов и уничтожение демократии и верховенства права, совершаемые его режимом", – отметил он.

По словам министра, Украина, как и десятки других стран в разных частях мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, иметь безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы будем и в дальнейшем поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу", – подчеркнул Сибига.

"Мы выступаем за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права, отдавая приоритет демократии, правам человека и интересам венесуэльцев", – заявил он.

Министр также выразил благодарность "всем в мире, кто помогает защищать жизнь".

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того, как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.