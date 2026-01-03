ЗМІ: адміністрація Трампа повідомила Конгрес про операцію щодо Мадуро по її завершенні

Адміністрація Трампа почала повідомляти керівництво Конгресу та ключові комітети про операцію із затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро після її проведення.

Про це повідомило CNN у суботу вранці джерело, обізнане з цим питанням, передає "Європейська правда".

Адміністрація обґрунтувала свої дії повноваженнями президента Дональда Трампа відповідно до статті II Конституції США, яка встановлює, що президент є головнокомандувачем збройних сил США.

Раніше цього ранку сенатор-республіканець від штату Юта Майк Лі опублікував у соціальних мережах, що держсекретар Марко Рубіо повідомив йому, що ця операція була спрямована на захист американських співробітників, які намагалися заарештувати Мадуро, і є законною відповідно до статті II.

Під час попередніх військових операцій США адміністрації президентів повідомляли керівництво Конгресу про них заздалегідь, але адміністрація Трампа часто цього не робила.

Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз в інтерв'ю Vanity Fair раніше заявила, що для завдання ударів по Венесуелі США необхідна згода Конгресу.

Як повідомлялося, Трамп віддав наказ завдати ударів по цілях у Венесуелі, операція почалася у ніч на 3 січня. У відповідь президент Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Утім, згодом військові США схопили Мадуро.

В ЄС після цього нагадали про необхідність дотримання принципів міжнародного права і закликали до стриманості після того як США почали військову операцію проти Венесуели.

Операцію однозначно засудили такі країни, як Росія, Білорусь та Іран.