В США показали кадры с Мадуро, которого привезли в Нью-Йорк

В Соединенных Штатах показали кадры с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в дальнейшем он будет находиться в тюрьме в Бруклине.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам CNN.

Мадуро и его жену Силию Флорес сначала привезли на авиабазу Нацгвардии "Стюарт" в Нью-Йорке, оттуда вертолетом – в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене. По прибытии в США у обоих собрали биометрические данные, сфотографировали и организовали медосмотр.

С Манхэттена Мадуро повезли в тюрьму в Нью-Йорке, условия в которой описывают как "отвратительные и ужасные". К тому времени там собралась большая группа людей с венесуэльскими флагами, а также большие силы правоохранителей.

Появились кадры конвоирования Мадуро сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками.

Photos obtained by ABC News show a handcuffed Nicolas Maduro being escorted by Drug Enforcement Administrator Terry Cole and other federal agents after landing in New York on Saturday.



Follow live updates: https://t.co/uQUgkbE6Te pic.twitter.com/1oiY5Jecs4 – ABC News (@ABC) January 4, 2026

На следующей неделе Мадуро должны предъявить обвинения, связанные с наркопреступлениями и обращением с оружием, в федеральном суде Манхэттена.

Как сообщалось, Трамп отдал приказ нанести удары по целям в Венесуэле, операция началась в ночь на 3 января. В ответ президент Мадуро обвинил США в военной агрессии. Впрочем, впоследствии военные США схватили Мадуро.

В ЕС после этого напомнили о необходимости соблюдения принципов международного права и призвали к сдержанности после того как США начали военную операцию против Венесуэлы.

Операцию однозначно осудили такие страны, как Россия, Беларусь и Иран.