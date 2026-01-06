У Трампа заявили, что "никто не будет воевать с США" за будущее Гренландии

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что "никто не будет воевать с США" за будущее Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", чиновник сказал в интервью CNN.

Миллер повторил, что официальная позиция администрации Трампа заключается в том, что "Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов", но он отверг мнение, что для ее получения будет необходимо применение военной силы.

Отвечая на вопрос, действительно ли США исключают вариант военного вмешательства, Миллер вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на арктическую территорию.

"На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано их желание считать Гренландию колонией Дании? Соединенные Штаты – это сила НАТО. Чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить НАТО и интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и это тема для разговора, который мы будем вести как страна", – заявил чиновник.

Как сообщалось, помощник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что США будут без угрызений совести использовать свои вооруженные силы для защиты американских интересов.

Напомним, Дональд Трамп возобновил свои угрозы захватить Гренландию.

Премьеры Дании и Гренландии призвали Трампа прекратить давление и угрозы в отношении острова.

Президент Финляндии и премьер-министр Швеции выразили поддержку Дании и Гренландии. В поддержку выступили также страны Балтии.