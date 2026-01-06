Временный президент Венесуэлы находится под санкциями ЕС

Временная исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес с 2018 года находится под санкциями Европейского Союза.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Президент США Дональд Трамп решил сотрудничать с Делси Родригес, одной из ближайших политических соратниц авторитарного лидера Николаса Мадуро и фактически вторым человеком в его режиме.

Это ставит ЕС в неловкое положение, поскольку Родригес подпадает под ограничительные меры в рамках режима санкций Евросоюза в отношении Венесуэлы. Они включают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС. Ее имя значится в санкционном списке блока с июня 2018 года.

Издание обратилось в Еврокомиссию с вопросом, рассматривается ли, учитывая изменение обстоятельств, вопрос об исключении Родригес из режима санкций ЕС, однако ответа пока не получило.

В понедельник Родригес была приведена к присяге в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы, и ее правительство быстро приняло меры для утверждения власти. Улицы Каракаса патрулируют вооруженные до зубов силовики и проправительственные мотоциклетные банды, несколько журналистов были задержаны, а вблизи президентского дворца раздались выстрелы, которые, по словам одного из чиновников, были вызваны обстрелом силовиками несанкционированных дронов.

Также, как сообщалось, Родригес с 2020 года находится под санкциями Великобритании.

Напомним, США заявили, что они временно будут руководить Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.

Трамп также допустил, что США могут провести вторую военную операцию в Венесуэле, если Делси Родригес не будет сотрудничать с американскими чиновниками.