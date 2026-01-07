Погода та дефіцит рідини паралізували авіасполучення між Копенгагеном і Амстердамом
У середу, 7 січня, між Данією та Нідерландами немає авіарейсів через сильні снігопади, а також нестачу рідини для видалення льоду.
Про це пише данський мовник DR, передає "Європейська правда".
Авіакомпанії SAS та KLM скасували всі рейси між Амстердамом та Копенгагеном, Біллундом та Ольборгом.
Як і Данія, Нідерланди постраждали від сильних снігопадів, але головна проблема полягає у нестачі антиобморожувальної рідини в аеропорту "Схіпхол".
Проблема триває вже кілька днів і призвела до скасування сотень рейсів, особливо KLM.
"Через поєднання екстремальних погодних умов та затримок у доставці запаси є низькими. Ця проблема наразі поширена по всій Європі", – заявила нідерландська авіакомпанія.
Очікується, що зимові умови в Нідерландах збережуться найближчими днями, а вранці 7 січня прогнозуються сильні снігопади та сильний вітер.
Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.
Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.
У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.