Погода та дефіцит рідини паралізували авіасполучення між Копенгагеном і Амстердамом

У середу, 7 січня, між Данією та Нідерландами немає авіарейсів через сильні снігопади, а також нестачу рідини для видалення льоду.

Про це пише данський мовник DR, передає "Європейська правда".

Авіакомпанії SAS та KLM скасували всі рейси між Амстердамом та Копенгагеном, Біллундом та Ольборгом.

Як і Данія, Нідерланди постраждали від сильних снігопадів, але головна проблема полягає у нестачі антиобморожувальної рідини в аеропорту "Схіпхол".

Проблема триває вже кілька днів і призвела до скасування сотень рейсів, особливо KLM.

"Через поєднання екстремальних погодних умов та затримок у доставці запаси є низькими. Ця проблема наразі поширена по всій Європі", – заявила нідерландська авіакомпанія.

Очікується, що зимові умови в Нідерландах збережуться найближчими днями, а вранці 7 січня прогнозуються сильні снігопади та сильний вітер.

Як повідомлялося раніше, 5 січня через снігопад у Нідерландах не курсували міжнародні поїзди Eurostar.

Зимова буря порушила авіаперевезення та залізничний рух також у Британії.

У литовській столиці Вільнюсі снігопад також призвів до масштабних скасувань рейсів, його називають найбільшим за останні 15 років.