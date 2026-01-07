Погода и дефицит спецсредства парализовали авиасообщение между Копенгагеном и Амстердамом

В среду, 7 января, между Данией и Нидерландами нет авиарейсов из-за сильных снегопадов, а также нехватки жидкости для удаления льда.

Об этом пишет датский вещатель DR, передает "Европейская правда".

Авиакомпании SAS и KLM отменили все рейсы между Амстердамом и Копенгагеном, Биллундом и Ольборгом.

Как и Дания, Нидерланды пострадали от сильных снегопадов, но главная проблема заключается в недостатке антиобледенительной жидкости в аэропорту "Схипхол".

Проблема длится уже несколько дней и привела к отмене сотен рейсов, особенно KLM.

"Из-за сочетания экстремальных погодных условий и задержек в доставке запасы низкие. Эта проблема сейчас распространена по всей Европе", – заявила нидерландская авиакомпания.

Ожидается, что зимние условия в Нидерландах сохранятся в ближайшие дни, а утром 7 января прогнозируются сильные снегопады и сильный ветер.

Как сообщалось ранее, 5 января из-за снегопада в Нидерландах не курсировали международные поезда Eurostar.

Зимняя буря нарушила авиаперевозки и железнодорожное движение также в Великобритании.

В литовской столице Вильнюсе снегопад также привел к масштабным отменам рейсов, его называют крупнейшим за последние 15 лет.