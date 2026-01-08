В ЕС приказали Х хранить внутренние данные на фоне инцидента с порнографическим ИИ-контентом

Европейская комиссия приказала социальной сети X, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, хранить все внутренние документы и данные, связанные с ее встроенным чат-ботом на базе искусственного интеллекта Grok, до конца 2026 года.

Об этом сообщил в четверг, 8 января, представитель Еврокомиссии Тома Ренье, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Ренье, Еврокомиссия решила продлить срок действия приказа о сохранении данных и документов, направленного X в прошлом году, который касался алгоритмов и распространения незаконного контента.

"Это означает, что платформа должна хранить свои внутренние документы, не уничтожать их, поскольку мы сомневаемся в ее соответствии требованиям. Мы должны иметь доступ к ним, если мы об этом прямо попросим", – отметил он.

Представитель также отметил, что этот шаг не означает, что Еврокомиссия начала новое официальное расследование на основании Закона о цифровых услугах (DSA) Европейского Союза.

Отметим, такое решение Еврокомиссии происходит в контексте того, что недавно британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom начал расследование относительно того, не нарушает ли соцсеть X Закон о безопасности в интернете.

Речь идет о функции Grok, которая называется "пикантный режим": она генерирует изображения женщин и детей в очень откровенной одежде.

Позже министр технологий Британии Великой Лиз Кендалл призвала X срочно решить проблему распространения интимных дипфейк-изображений.

А министр по вопросам культуры и средств массовой информации Германии Вольфрам Ваймер заявил, что Еврокомиссия должна принять юридические меры, чтобы остановить "индустриализацию сексуальных домогательств", которая происходит на социальной платформе X.