Во Франции оппозиционные партии стремятся свергнуть правительство из-за соглашения ЕС с МЕРКОСУР

Французское правительство подверглось критике со стороны политических соперников и фермеров после того, как не смогло заблокировать одобрение торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком МЕРКОСУР, а ультраправые и ультралевые оппозиционные партии инициируют вотум недоверия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ультралевая партия "Непокоренная Франция" подала предложение в пятницу утром, а ультраправая партия "Национальное объединение" заявила, что также подаст предложение против главы Европейской комиссии в Брюсселе.

Инициатива вотума недоверия подчеркивает внутриполитический удар, который наносит правительству президента Эмманюэля Макрона торговое соглашение со странами Южной Америки, поскольку он борется за принятие уже запоздалого бюджета на 2026 год.

Кажется маловероятным, что оппозиционные силы смогут собрать достаточное количество голосов в парламенте, чтобы отстранить правительство во главе с премьер-министром Себастьяном Лекорню.

Однако их угрозы подчеркивают опасную политическую ситуацию, в которой продолжает находиться администрация Макрона за год до президентских выборов 2027 года, а аналитики считают, что соглашение может повысить шансы "Национального объединения" в следующем году.

Франция проголосовала против соглашения с МЕРКОСУР. Однако для подписания соглашения Европейской комиссией и южноамериканским блоком необходимо лишь квалифицированное большинство голосов среди государств-членов ЕС. Затем Европейский парламент должен ратифицировать соглашение.

Соглашение, предложенное президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в декабре 2024 года, создаст зону свободной торговли с населением более 700 миллионов человек. Европейские компании получат доступ к рынку с 280 миллионами потребителей в Южной Америке, где уже работает около 30 тысяч фирм ЕС.

Противники соглашения, во главе с Францией, критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Чтобы убедить страны голосовать за соглашение, Еврокомиссия представила дополнительные меры для фермеров.

Дополнительных гарантий добивалась премьер Италии Мелони. Зеленый свет от Рима фактически обеспечил достаточное количество голосов для принятия соглашения, подписание которого блокировалось из-за внутренних разногласий между странами ЕС.