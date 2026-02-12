Меркель відкинула чутки, що може претендувати на посаду президента

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула припущення про те, що вона може претендувати на посаду президента ФРН у наступному році.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Меркель заперечила чутки, що вона може претендувати на посаду президента Німеччини наступного року. Речниця колишньої канцлерки на запит ЗМІ відповіла, що "про це немає мови".

Перед тим таблоїд Bild повідомив, що у керівництві Християнсько-демократичного союзу нібито стурбовані, що "Зелені" можуть номінувати Меркель на президентську посаду.

У лавах "Зелених" це заперечили. "Поки що ми не обговорювали та нічого не вирішували щодо федеральних президентських виборів", – зазначила лідерка фракції Брітта Гасельманн.

У Німеччині ексканцлери ще ніколи не ставали президентами.

20 лютого Ангела Меркель вперше з часу відставки візьме участь у партійному з’їзді ХДС.

Восени 2025 року Меркель викликала обурення думкою, яку висловила в інтерв'ю угорському проєкту Partizan, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС із Путіним і це буцімто призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на ці заяви глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".