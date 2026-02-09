Меркель вперше після відставки візьме участь у конференції своєї партії

Несподівано колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує 20 лютого вперше після відставки взяти участь у партійній конференції Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

"Колишня канцлерка Меркель прийме запрошення і візьме участь як почесний гість у перший день партійної конференції [20 лютого 2026 року] аж до виборів голови партії включно", – повідомило її офіційне представництво у понеділок на запит. Речниця ХДС підтвердила її участь.

Меркель, яку в грудні 2021 року на посаді канцлера Німеччини змінив Олаф Шольц, отримала традиційне запрошення на конференцію як колишня голова партії.

Востаннє вона особисто брала участь у федеральній партійній конференції ХДС у східному місті Лейпциг у 2019 році.

Остання партійна конференція під час її перебування на посаді канцлера відбулася онлайн у 2021 році через пандемію Covid-19, а в 2022 і 2024 роках вона не приймала запрошення на засідання.

У перший день цьогорічної конференції, яка проходить у південно-західному місті Штутгарт, очікується переобрання канцлера Фрідріха Мерца на посаду голови партії.

Кажуть, що відносини між Меркель і Мерцом глибоко розірвані. Колишня канцлерка неодноразово публічно критикувала Мерца як тоді, коли він був лідером опозиції, так і зараз, коли він є канцлером.

Хоча вона була присутня в Бундестазі під час його обрання канцлером 6 травня минулого року, вона пішла після того, як перший тур голосування закінчився невдачею.

Вона скасувала свою участь у святкуванні 70-річчя Мерца в листопаді через поїздку до Ізраїлю.

Меркель в інтерв'ю угорському проєкту Partizan у жовтні сказала, що Польща та країни Балтії завадили налагодженню прямих контактів ЄС із Путіним, що у підсумку призвело до подій, які вилились у повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У відповідь на ці заяви глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна сказав, що покладати відповідальність на Польщу або країни Балтії за агресію Росії проти України "не тільки недоречно, а й просто неправильно".

Різко прокоментував слова Меркель і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.